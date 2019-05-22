اختتام عروض الأداء الفنية بـ”جامعة نيويورك أبوظبي”

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن اختتام فعاليات موسمه الفني الرابع، الذي استمر على مدار تسعة أشهر، شهد خلالها تقديم سلسلة من العروض التفاعلية الملهمة والمبتكرة، والتي تعكس مساعي المركز الرامية إلى تعزيز الفضول وتحفيز الإلهام.

وقد استكشفت العروض رفيعة المستوى بمجموعها الروابط بين الثقافات والأنماط والأساليب الفنية، حيث انضم أكثر من 18 ألف متفرج لمشاهدة ما يزيد على 90 عرضاً فنياً قدمه 30 فناناً مقيماً، كما شهد الموسم تنظيم 118 فعالية أقيمت في نطاق برنامج «خارج خشبة المسرح» الذي ينظمه المركز على هامش العروض الفنية، والذي استقطب أكثر من 3500 مشارك من المجتمع المحلي، ما يبرهن على التزام مركز الفنون الراسخ بقيم التعليم وبناء المجتمع، وإثراء الحياة الثقافية في دولة الإمارات.

وتضمن الموسم الفني الرابع باقةً استثنائيةً من عروض الأداء، التي تهدف إلى توسيع نطاق البرامج الفنية في الإمارات، وشملت قائمة العروض «المشروع الكوبي- الخليجي»، العرض العالمي الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يستكشف التقاليد والثقافات البحرية من منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا وصولاً إلى كوبا؛ والعرض التعبيري «رقص» الذي قدمته فرقة «لوسيندا تشايلدز» للعروض التعبيرية برفقة الفنانين فيليب جلاس وسول ليويت، ضمن إطار تعاون متميز في مجال الوسائط المتعددة، قدمه الفنانون الثلاثة الذين سطع نجمهم خلال إحدى أكثر فترات الإنتاجات الفنية حيوية في مدينة نيويورك، وعرض «جاتز» الذي قدمته الفرقة المسرحية «إيلفيتر ريبير سيرفس» خلال جولتها المسرحية المقتبسة عن رواية «جاتزبي العظيم» للكاتب فرنسيس سكوت فيتسجيرالد، وعرض «مياه في الصحراء: إرث زايد»، العرض الأوبرالي الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يعكس رؤية المغفور له الشيخ زايد للصحراء الخضراء، وأقيم بمشاركة اثنين من مغني الأوبرا و80 طفلاً من طلاب المدارس.

وكانت المواهب الفنية والثقافية المحلية حاضرةً أيضاً في الموسم الرابع، والذي شمل الأمسية الشعرية الشهرية المفتوحة «إيقاعات على السطح»، ومهرجان المسرحيات القصيرة «شورت بلس سويت»، وعرض موسيقي قدمته المغنية اللبنانية- الأميركية المتألقة آلانا برّاج، التي تشتهر بعروض أدائها المتميزة مع مجموعة كورال أبوظبي، إلى جانب فعالية «حكاية» والتي أقيمت بمشاركة نخبة من الشعراء والموسيقيين.

وفي هذا السياق، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نحن فخورون بالدور المحوري الذي يلعبه المركز في الحياة الثقافية للإمارات، فقد تلقى الجمهور روح الاستكشاف التي ينطوي عليها شعارنا «تعزيز الفضول وتحفيز الإلهام» بشغف بالغ.