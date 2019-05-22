اعتقال متهم باطلاق النار على شخص وسط السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، عن تمكن قواتها من اعتقال شخص كان قد اصاب شخص في الحديقة العامة (باخي كشتي) بجروح.

وجاء في بيان للمديرية انه قبل ظهر اليوم الاثنين قام شاب في الحديقة العامة وسط السليمانية بتوجيه طلق ناري الى شخص اخر واصابه بجروح، لافتا الى ان مفارز شرطة النجدة تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد وقت قصير من الحادث.

واضاف انه بعد وقوع الحادث قامت قوات الشرطة بنقل الشخص المصاب الى مستشفى الطوارئ وسط السليمانية.

واشار البيان الى المتهم يدعى (ر.س.ع) من مواليد 2000 لافتا الى انه تم فتح ملف تحقيق بالحادث من قبل مركز شرطة سرا، وبدأت التحقيقات معه فورا.