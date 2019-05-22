البرلمان يؤجل عقد جلسته الى يوم غد

قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل عقد جلسته الى يوم غد الخميس.

وقال مصدر نيابي إن “رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة البرلمان الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر”.

وكان من المزمع ان يعقد البرلمان، اليوم الاربعاء، جلسته، قبل ان تحصل مشادة بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي داخل قاعة المجلس.

وقال مصدر نيابي إن “مشادة كلامية حصلت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي داخل قاعة مجلس النواب”.

وأضاف، أن “أسباب المشادة لم تعرف”، لافتا الى ان “الدليمي كان يتحرك ويجمع تواقيع نواب، ولم يعرف هدفها بعد”.

قبيل ذلك أجل مجلس النواب، عقد جلسته نصف ساعة .

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان المجلس “أجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر مجلس النواب، جدول اعمال جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الجلسة ستتضمن “النظـر فــــي الطعـــون المقدمــة حـــول صحــة عضويــة بعــض النــواب، وتأدية اليمين الدستورية لبعض البدلاء”.

وذكرت ان الجلسة ستتضمن “معالجة ازمة السكن. (لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي)، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة). (2 مادة)”.

ولفتت الى ان الجلسة ستشهد كذلك قراءة “تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الانسان). ( 9 مادة)، وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لعام 2018، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم)”.

وفيما اشارت الى ان الجلسة ستتناول “طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الامراض السرطانية ومستشفى الطفل فــي البصرة”، لفتت الى ان المجلس سيخصص 15 دقيقة لمناقشلت عامة.