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الحلبوسي والعامري يبحثان ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة

الحلبوسي والعامري يبحثان ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة
 بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة.
وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان  إن “الحلبوسي التقى اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد”، مبيناً انه “بحث ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها”.
وتابع البيان ان “اللقاء اكد على ضرورة توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة، ودعم مجلس النواب والنهوض بدوره في الجانبين التشريعي والرقابي؛ لتقويم الأداء التنفيذي ومكافحة الفساد”.انتهى
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