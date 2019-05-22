الرياضة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر بلجنة

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الشباب والرياضة النيابية النهوض بالواقع الرياضي.

وقال الكعبي في بيان ان “واحدة من اسباب تردي واقع الرياضة في العراق وقلة الاهتمام بشريحة الشباب التي تمثل اكثر من 75 % من عدد سكان العراق، هو السياسات غير الناجعة التي اعتمدتها ادارات غير مؤهلة اصلا بوضع هكذا استراتيجيات تتطلب خبرات ورغبة حقيقية تهدف للتطوير”.

واضاف البيان “قررت لجنة الرياضة مفاتحة الحكومة ومطالبتها بإعادة النظر بكافة مقررات اللجنة الخماسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، والمتعلقة بعمل اللجنة الاولمبية العراقية واليات صرف المنحة المالية لها، على ان يتم دراسة الموضوع بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة المقبل”.