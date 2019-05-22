العراق يحدد تشرين الاول من عام 2020 موعدا للتعداد السكاني العام وكوردستان تعلن دعمها

اعلن وزير التخطيط رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان نوري صباح الدليمي يوم الثلاثاء عن بدء الاستعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال شهر تشرين الاول من العام المقبل 2020، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ التعداد في توقيته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدليمي الاجتماع الاول للهيأة العليا للتعداد العام للسكان، والذي أكد خلاله على ان هذا التعداد سيوفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، من دون اي قيود او مخرجات اخرى غير التنمية، معرباً عن ثقته بجميع الجهود الساعية نحو توفير الظروف المناسبة لإنجاز التعداد في عموم العراق.

ونوه الدليمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الى سعيه نحو إعداد مدونة وطنية خاصة بالتعداد العام للسكان تؤكد على الثوابت الوطنية ودور التعداد في دعم الواقع التنموي المستدام، لافتاً الى ان جهودا استثنائية ستبذلها الهيأة العليا للتعداد وفرق العمل المرتبطة بها ، لاكمال جميع الاستعدادات خلال المدة المدة المتبقية حتى موعد تنفيذ التعداد والبالغة 16 شهراً .

وأضاف ان الاجتماع بحث مجمل الاستعدادات والدعم اللوجستي المطلوب في الجوانب المادية والفنية، مؤكداً “التحول من التعداد الورقي الى التعداد الرقمي او الالكتروني، من خلال استخدام الأجهزة اللوحية الذكية” “التابلت”.

ولفت الى العمل على تأمين جميع المستلزمات المطلوبة، المتمثلة بتدريب الملاكات البشرية المتخصصة، وتوفير الاجهزة اللوحية بأعداد كافية لإنجاح هذا التحول.

من جانبه بين مستشار وزارة التخطيط مهدي محسن العلاق خلال المؤتمر الأهمية التنموية للتعداد، والذي يأتي بالتزامن مع سعي العراق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي تبذل وزارة التخطيط جهداً كبيراً لتحقيقها.

الى ذلك اكد رئيس هيأة اقليم كوردستان سيروان محمد محي الدين في المؤتمر دعم حكومة اقليم كوردستان لإجراء التعداد السكاني، مبديا استعدا الاقليم لتقديم الدعم والتعاون مع وزارة التخطيط في جميع المجالات، منوها الى ان هذا التعداد سيكون اكبر مجال لإبداء التعاون وتثبيته بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.