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اندلاع حريق جديد بمزارع جنوب غرب كركوك

افاد شهود عيان يوم الثلاثاء باندلاع حرائق في محاصيل زراعية جنوب غرب كركوك.

وقال الشهود اليوم، ان حرائق نشب في مزارع للحنطة والشعير في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، من دون تفاصيل اخرى.

وكان وزير الزراعة العراقي صالح الحسني قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن تضرر أكثر من 1000 دونم من المساحات الزراعية بسبب الحرائق الاخيرة.

وقال الحسني في تصريح صحفي، ان مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق تقدر بـ 1185 دونما تتوزع على اربع محافظات.

يذكر ان حقولا للحنطة والشعير في نينوى وديالى و صلاح الدين وكركوك والنجف قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الاف الدونمات .

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