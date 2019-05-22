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برلمانيون يطالبون بإقالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية من منصبه

طالب نواب عن كتلة “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم يوم الثلاثاء بإقالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، مرجعين السبب الى زيادة معدل دخول المواد المخدرة الى البلاد في الآونة الاخيرة.

وقال النائب عن الكتلة محمود ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من نواب الكتلة اليوم في البرلمان “انا متشائم جدا مما يجري حاليا بالمنافذ الحدودية من دخول المخدرات بكميات كبيرة دون اي رادع شديد لهذه الظاهرة وعدم وجود ضمائر حية لمراقبة الحدود”.

واضاف “نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل شخصيا لضبط المنافذ وعلى رئيس هيئة المنافذ تقديم استقالته في حال عدم مقدرته بضبط الحدود وتحديد ما يدخل سواء من مواد مسمومة كالمخدرات ومواد اخرى من خضروات ومنتجات اجنبية تهدم المنتوج المحلي”.

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