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برلمان اقليم كوردستان يعتزم تدويل قضية الفلاحين الكورد في المتنازع عليها

اعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عما يتعرض له الفلاحون الكود في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت رئيس اللجنة جوان يونس في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وفد من الفلاحين الكورد من المناطق المتنازع عليها في برلمان الاقليم، ان “اللجنة تلقت طلبات الفلاحين الكورد بالمناطق المتنازع عليها وستتم دارسة الاوضاع هناك بشكل مفصل وتام”، مضيفة ان اللجنة “ستعد تقريرا ترفعه الى القيادة السياسية في اقليم كوردستان والى الحكومة العراقية وقنصليات الدول العظمى في الاقليم”.

واضافت “نطالب القيادة السياسية والحكومة العراقية بوضع حد لتلك الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكورد في تلك المناطق”.

وطالبت يونس ايضا بالاسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور واعادة قوات البيشمركة الى تلك المناطق، داعية الى فسح المجال امام الفلاحين الكورد في حصاد محاصيلهم بأسرع وقت باعتبار ان التوقيت الحالي يعتبر الذروة في الحصاد ولم تبق سوى 15 يوما على انتهائه.

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