شاهد أغرب أشكال اللحى والشوارب في بطولة عالمية ببلجيكا (فيديو)

تنافس المئات من الرجال خلال اليومين الماضيين في بطولة العالم للحْية والشارب لعام 2019 بأغرب الأشكال للظهور بإطلالات فريدة من نوعها تعكس اهتمامهم الكبير بشعر وجوههم.

بطولة العالم للحية والشارب

واستعرض المشاركون الذين حضروا من جميع أنحاء العالم بشواربهم ولحاهم وأساليب اعتنائهم بهما التي تكلفهم مبالغ كبيرة للظهور في هذه الهيئة غير التقليدية.

وتنوعت الفئات التي تنافس عليها المشاركون بالمسابقة التي تمت إقامتها بمدينة أنتويرب البلجيكية، والتي جاء من بينها اللحية الطبيعية الكاملة بطول أكثر من 30 سنتيمترا، وفئة الشارب الملكي.

أغرب أشكال اللحى والشوارب

ويعود تاريخ انطلاق النسخة الأولى من هذه البطولة إلى عام 1995 والتي يتم إقامتها كل عامين منذ ذلك الحين.

ومن المنتظر أن يلتقي عشاق اللحى والشوارب في النسخة القادمة من المسابقة عام 2021 والتي تقرر إقامتها في أوكلاند نيوزيلندا.