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عبد المهدي يزور الكويت الاربعاء ويعلن ارسال وفود لانهاء التوتر بين امريكا وايران

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن اجراء زيارة الى دولة الكويت غدا الاربعاء، كاشفا عن ارسال الحكومة الاتحادية وفودا الى واشنطن وطهران لإنهاء التوتر بين الجانبين.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، انه “لنا زيارة الكويت غدا لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين”، مردفا بالقول انه “سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوتر في المنطقة”.

واضاف ان “العراق يقوم باتصالات عالية المستوى ورؤية قريبة جدا من الرؤية الاوربية لتسوية ازمة المنطقة”، مشيرا الى انه “سنرسل وفودا الى طهران و واشنطن من اجل انهاء التوتر بين الطرفين”.

وتابع عبد المهدي بالقول ان “انفتاح العراق على المجتمع الدولي منحه دورا مهما في تسوية القضايا الاقليمية”، لافتا الى ان “مسؤوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب”.

وزاد رئيس مجلس الوزراء بالقول ان “المسؤولين الايرانيين والامريكيين اكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض الحرب”، مبينا “نحن في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الازمة بالاستفادة من علاقتنا الدبلوماسية”.

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