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علاج الكثير من الأمراض.. تعرف على استخدام الطاقة النووية السلمية في الدول العربية

قال الدكتور إياد عبد المحسن، الخبير في مجال الطاقة النووية، إنه بسبب توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، فى العصر الحديدث وبسبب مشاكل النفايات الناتجة من احتراق الوقود، والذي أدى إلى الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، ولهذا توجة العالم إلى إستخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف عبدالمحسن، مع الإعلامية سهام عبد القادر، عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على قناة الغد، أنه يمكن أن تستخدم هذة الطاقة فى الوقت الحالى فى توليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة أقل وبدون نفايات مضرة لأن الدورة مغلقة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تستخدم فى العلوم الطبية سواء فى التشخيص أو علاج الكثير من الأمراض فى العصر الحديث.

وأوضح أنه أيضًا يمكن أن تستخدم فى المشاريع العلمية وخاصة فى البحوث الزراعية، مضيفًا أن استخدام الطاقة النووية هو سلاح ذو حدين، الأول، فى انتاج القنابل النووية ومنتجاتها الاخرى، والثاني فى الأبحاث العلمية وغيرها.

https://www.youtube.com/watch?v=iHt5-6OXHDU

 

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