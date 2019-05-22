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فوز كبير للزوراء على الوصل الاماراتي بدوري الابطال الاسيوي

اختتم فريق الزوراء العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة اندية اسيا للابطال، بالفوز على فريق الوصل الاماراتي بخمسة اهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب نادي الوصل الاماراتي في الجولة السادسة الاخيرة من مباريات المجموعة الاولى.

وسجل اهداف الفوز للزوراء علاء عباس (هدفان) واحمد فاضل واحمد جلال ومهند عبد الرحيم، بينما سجل الهدف الوحيد لاصحاب الارض اللاعب حسن محمد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الزوراء الى 8 نقاط في المركز الثالث في المجموعة، بينما بقي رصيد فريق الوصل 3 نقاط بالمركز الرابع، وليخرج الفريقان من المنافسات.

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