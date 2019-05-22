كل مفطرات الصيام في رمضان.. تعرف على كل ما قد يفسد صيامك

أحمد شريف ….دخلنا في أيام شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون حول العالم كل عام بلهفة وشوق لروحانياته وبركاته، وتكثر الأسئلة حول ما يفطر الصائم وما لا يفطر، مما يجعل الصائمين فى حيرة لمعرفة صحة صيامهم عن ارتكاب تلك الأفعال، ولكن ما هي أغرب المفطرات للصيام في رمضان.

والصوم في الإسلام، إمساك عن المفطرات على وجه الخصوص، من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، وصيام شهر رمضان من كل عام أحد أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم، ولكن يحتار المسلمون حول العالم في أحكام المفطرات للصائم في رمضان.

مفطرات الصيام في رمضان

الأكل والشرب متعمدا، ذاكراً لصومه يبطل الصيام، إلا إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فإنه يكمل صومه ولا قضاء عليه، وتعمد القيء فإن كان القيء بعدم إرادة الصائم، أي غلبه القيء وخرج بنفسه، فالقول فيها وبلا خلاف لا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن إذا فعله متعمدا فهو يبطل صيامه.

وفيما يخص النساء المرأة التي حاضت أو نفست في نهار رمضان، ولو في اللحظة الأخيرة منه، فسد صومها، وأيضا تعمد الاستمناء وهو تعمد الشخص إخراج المني بعدم وجود الجماع يفطر الصائم في نهار رمضان.

نية الإفطار، فإن نوى الصائم إبطال صومه وعزم الإفطار جازما متعمدا ذاكرا صيامه، فقد بطل صومه وإن لم يفسد صومه بالأكل أو الشرب؛ لأن الشروع في الصوم يتطلب فقط نية الصوم، وكذلك الخروج من الصوم لا يتطلب سوى النية، وفق مذهب الإمام الشافعي.

مفطرات الصيام للمتزوجين

أول مفطرات الصيام بين الرجل وزوجته، هو الجماع الكامل بين الرجل والمرأة في نهار رمضان، سواء اشتمل الجماع على الإنزال، أو بدون إنزال، فيعتبر الجماع الكامل مفطرا صريحا للصيام.

ثانى ما يمكن أن يفسد الصيام على الطرفين، هو الإنزال، فالإنزال سواء للرجل أو المرأة، وحتى وإن تم الإنزال بدون جماع، نتيجة لشهوة، فإنه يفسد الصيام ويقضى بكفارة الإفطار في نهار رمضان؛ لأن ماء الرجل والمرأة جنابة ويجب الاغتسال والتطهر منها، إلا إذا كان من الإحتلام.

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القبل والعناق لا تفطر ولكن ذلك في حالة إن تما دون الشعور بالشهوة، وإذا مرت دون أن تفتح باباً لشهوة فهي غير مستحبة درءا للشبهات.

مفطرات الصيام من الأدوية

الكبسولات والأقراص، جميعاً التي تؤخذ عن طريق الفم من المفطرات؛ لأنها تدخل مباشرة إلى المعدة والجوف، ثم إلى الأمعاء، ومن ثم فهي مفطرة، ولا يجوز تناولها في نهار رمضان، أيضا هي أنواع كثيرة، وتختلف من نوع لآخر، فهناك من يرى أن بخاخة الربو لا تفطر، ولكن أغلب البخاخات تفطر؛ لأن المادة الفعالة التي يستنشقها المريض عن طريق النفس تدخل إلى المعدة.

قطرة العين تختلف من نوع لآخر، إلا أن البعض يرى أنها لا تفطر؛ لأنها لا تدخل إلى الأمعاء، ولكن هناك أنواعاً تفطر، أما قطرة الأنف فمفطرة؛ لأنها تدخل من البلعوم الأنفي إلى الأمعاء، حتى إنه فى بعض الأحيان يستطيع الشخص أن يتذوق طعمها في الحلق.

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أما في حالات الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، وما يدخل الجسم من قسطرة أنبوب دقيقٍ في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، وإدخال منظارٍ من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، وحفر السن، أو قلع الضرس، وتنظيف الأسنان، واستعمال السواك وفرشاة الأسنان، والمضمضة والغرغرة اللتين لا يصل إلى الجوف منهما شيء، كل ذلك لا يفطر.