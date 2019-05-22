مجلس عشائر الانبار: لا نريد تسليحاً من واشنطن ومن يجتمع مع الاميركيين والايرانيين لا يمثلنا

اكد عضو مجلس عشائر الانبار، عواد الدلمة، الاربعاء (22 أيار 2019)، أن شيوخ المحافظة المجتمعين مع الامريكان لتسليحهم لا يمثلون إلا أنفسهم مبينا أنه يرفض زج المحافظة بالصراعات الاقليمية والدولية.

وقال الدلمة في تصريح خاص إن “هنالك وسائل إعلام تناقلت خبراً مفاده حصول لقاء بعض من شيوخ عشائر المحافظة مع الامريكان من أجل تسليحهم”، لافتا الى أن “المجلس يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون سوى انفسهم، كما ويرفض المجلس محاولات زج المحافظة بالصراعات الاقليمية والدولية”.

واضاف، أن “أي شيخ يجتمع مع الطرف الامريكي او الإيراني لا يمثل الا نفسه، لان المحافظة لا تتحمل مزيدًا من الدمار والحروب خصوصا وانها كانت مركزا للصراع طوال السنوات الماضية”.

وكانت صحيفة “العربي الجديد، قد نشر تقريرًا عن وجود دعم أميركي لتسليح العشائر فيالانبار، مبينة أن مسؤولًا محليًا رفيعًا في الأنبار أكد لها وجود دعم أميركي لقضية تسليح العشائر.

وبحسب الصحيفة، فأن المسؤول كشف لها عن وجود اجتماعات بين زعماء قبائل مؤثرين والقوات الامريكية في قاعدة “عين الاسد” بمحافظة الانبار، لافتة الى حصول بعض الزعامات المحلية على وعود بالتسليح، موضحاً أنّ أغلب العشائر ترحّب بهذا الأمر، فيما بعضها يخشى من احتمال زجّها في مواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.