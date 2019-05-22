مكافحة الإرهاب تصدر توضيحا على اتهام “الكتائب” بقصف المنطقة الخضراء

نفى جهاز مكافحة الارهاب التصريحات نشرتها صحيفة الديلي بيست والمنشورة في موقع صحيفة الواشنطن تايمز حول تصريح نسب الى مسؤوليين كبار في جهاز مكافحة الإرهاب بما يخص حادثة استهداف المنطقة الخضراء مساء يوم الأحد الماضي المصادف ١٩ أيار ٢٠١٩ .

وذكر بيان للجهاز انه ينفي هذا الخبر يؤكد على ان البيانات الرسمية الخاصة بالجهاز يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز والصفحة الرسمية الموثقة للجهاز في منصتي الفيس بوك وتويتر حصرا ولا يتحمل الجهاز مسؤولية أي خبر من غير المصادر المشار اليها في أعلاه.

ونشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا اشارت فيه الى تصريحات مسؤولين بجهاز مكافحة الارهاب العراقي الى ان فصيل الكتائب المقرب من ايران هو المسؤولة عن هجوم صاروخي يوم الأحد، 19 مايو / أيار، بالقرب من المواقع الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين العراقيين في مكافحة الإرهاب قالوا لصحيفة ديلي بيست إن عناصر هذه المجموعة أطلقت صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة للغاية.