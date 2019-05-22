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مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة

مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة
دعا مكتب الشهيد الصدر في بغداد، اليوم الثلاثاء، الى الخروج بتظاهرات “سلمية حاشدة” مساء الجمعة المقبل في جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، “دعما لأمن العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة”.
وقال مدير المكتب ابراهيم الجابري، في بيان  إنه “دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة ٢٤ آيار، الساعة: ٩ مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة”.

وذيل البيان باسم “اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق”.

سياسة

2019-05-21 | 14:04
مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة
26,050 مشاهدة

دعا مكتب الشهيد الصدر في بغداد، اليوم الثلاثاء، الى الخروج بتظاهرات “سلمية حاشدة” مساء الجمعة المقبل في جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، “دعما لأمن العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة”.

وقال مدير المكتب ابراهيم الجابري، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه “دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة ٢٤ آيار، الساعة: ٩ مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة”.

وذيل البيان باسم “اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق”.

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