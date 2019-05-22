مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة

وقال مدير المكتب ابراهيم الجابري، في بيان إنه “دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة ٢٤ آيار، الساعة: ٩ مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة”.

وذيل البيان باسم “اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق”.