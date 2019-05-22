نائب : اجوبة وزير النفط خلال استضافته غير مقنعة والشركات النفطية لا تدفع ما عليها من اموال

أكد النائب عن تحالف سائرون، صادق السليطي، الاربعاء (22 أيار 2019)، أن اجوبة وزير النفط، ثامر الغضبان، خلال استضافته في البرلمان غير مقنعة ، فيما اشار الى أن الشركات النفطية لا تدفع ما عليها من اموال.

وقال السليطي خلال مؤتمر صحفي عقده تحالف سائرون في مبنى المجلس، مع عدد من اعضاء التحالف، إنه ” تم عرض الكثير من المشاكل والملاحظات خلال استضافة الغضبان في المجلس اليوم حول عمل الوزارة”، مبينا أن “اعضاء التحالف قدموا سؤالا للوزير حول خطة الوزارة في ملف الغاز كون النواب لم يلمسوا اي خطوات جدية بهذا الملف”.

واضاف، أن “الاستضافة تم خلالها التطرق لموضوع عدم صرف المستحقات المفروضة على الشركات النفطية وحسب جولات التراخيص التي الزمت الشركات بصرف مبلغ خمسة مليون دولار، الا أن هذه الشركات النفطية لا تدفع ما عليها من اموال.”.

ولفت السليطي الى أن “اجوبة الوزير بهذا الملف لم تكن مقنعة لان اغلب الشركات النفطية لم تسدد الاموال المترتبة عليها”، مشيرا الى أن “اعضاء تحالف سائرون اشروا على نقاط سلبية في عمل الوزارة وبالخصوص في الجانب الرقابي”.

وتضمن جدول اعمال استضافة الغضبان بحسب بيان رسمي موضوع التفاهمات الدولية الاخيرة التي قامت بها وزارة النفط، فضلا عن موضوع الخطة الوقودية المعدة من قبل وزارة النفط لتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود الخاص بمحطات أنتاج الطاقة الكهربائية من ناحية الاليات والكمية لهذا العام 2019.