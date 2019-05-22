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نائب “والي دجلة” يعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد الشعبي

أفادت محكمة تحقيق الكرخ بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)”، لافتا إلى أن “المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم لجمع الكمأ من أحد الوديان”.
وأضافت أن “الإرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى تحقيقات معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي في تحرير مناطقهم”.
وتابع أن “المتهم أقدم على قتلهم والاتصال بذويهم وإبلاغهم بالامر”، مشيرا إلى أن “المحكمة صدقت أقواله وبصدد إحالته على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب” رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥

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