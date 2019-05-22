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5 ملايين قرض للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في العراق

اطلق مصرف الرافدين قروض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه منح قروضا تصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين لتغطية كلف بحوثهم.
واشار الى ان مدة القرض تصل الى سنتين وتسدد شهريا مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح.
واشار الى ان على طالب القرض تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة لاتتجاوز نسبة الاستقطاع ( 50 % ) من راتبه الكلي وعلى ان لا توجد بذمته كفالات لدى الغير.

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