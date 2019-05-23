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إلى عادل عبد المهدي : رجل الدولة الحقيقي يبني الداخل الخَرِب أولا

بقلم مهدي قاسم

السيد عادل عبد المهدي ــ حاله في ذلك حال السيد حيدر
العبادي ــ أصبح مولعا بالسفر و الترحال وهو يزور دولا عربية و غيرها ” لتطوير العلاقات ” بين العراق و دول أخرى ، وهو أمر ضروري أيضا ولا غنى عنه قطعا ، ولكن بعدما تتم عملية التركيز على بناء الداخل الخَرِب ..

ولكن متى ؟..

عندما تكون الحكومة قد قمتُ بإعمار داخلي كثير و كثير
جدا ، وفي كل ميادين و على كل صعيد وناحية ، و خاصة أن العراق قد بات عبارة عن خرابة متداعية أعمدة و أركان مع أطراف متقوضة ، بحيث أن كل طابوقة فيها تحتاج إما إلى تغيير و تبديل أو إلى ترميم كبير، ابتداء من خدمات ضرورية وحيوية في حياة المواطن اليومية ، مرورا
إلى مرافق الدولة من بنى تحتية منخورة متآكلة أو مهترئة و إعادة تأليها ، و انتهاءا بإصلاحات جذرية في حقول التعليم و الصحة و الزراعة و الصناعة والبيئة و الثروة المائية و القطاع السكني ووو إلى آخره من مئات آُخر من عمليات إصلاحات و تجديد وتطوير التي بحاجة إلى
البدء الفوري و التنفيذ و التحقيق الجديين ..

بينما ستمر وشيكة سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبد
المهدي ” المعصرمة !!” وهي تراوح في مكانها كسلحفاة عجوز ، ولكن بمسوح ” نص ردن ” بسبب عدم اتفاق الكتل البرلمانية على إكمال باقي الحقائب الشاغرة ” و هي تبدو أشبه بحكومة تصريف أعمال غير مبالية لا بالوقت ولا بسعة الخرائب و المصائب المتراكمة على كاهل هذه الخرابة
الشاخصة و المسماة بالعراق ، منها بحكومة مشكّلة حديثا لتكون بمثابة خلية نحل لنشاط وإنجاز وإنتاج ، مثلما ينبغي و يجب أو المنتظر منها من قبل الشارع العراقي بكل رغبة و لهفة ..

فيبدو لا عادل عبد المهدي ولا أحد من وزرائه مستعجلون
للقيام بألف خطوة و خطوة في وسط آلاف من مشاريع ” متلكئة ــ يعني ذات ميزانيات مسروقة ” وهي منتظرة الإنجاز ، في الوقت الذي هم يراوحون في دائرة الخطوة الصفر نحو اللاشيء ..

ولكن لو عرفنا أن عادل عبد المهدي يُعد من المحسوبين
على ” مجاميع الأبرار و المتقين الأطهار ” في قمة السلطة المتحكمة ــ حاله في ذلك حال المالكي و العبادي ــ الذين يفضّلون مجيء المهدي المنتظر لحل كل المشاكل و الازمات العالقة بحد سيفه البتار، على أن يقوموا هم أنفسهم بذلك ، فإذا عرفنا ذلك فبطل العجب حتى لو كنا
في شهر رجب !!..

لندرك لماذا هؤلاء جميعا يراوحون في مكانهم ويديرون
ظهورهم لعمليات الإصلاح والتغيير نحو الأحسن ، بكل هذا الانتظار الطويل واللامبالاة العنيد ، بجباه مبقعة بدمغة الإيمان دلالة على قوة العقيدة من شدة سقم و سواد ..

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