الاتفاق على إعادة نازحي البعاج وسحب الحشد من مركز القضاء ووقف الاعتقالات دون مذكرات

عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي

كشف عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي ، عن وجود اتفاق بين الجهات الإدارية المحلية والقوات الأمنية على إعادة ترتيب الأوضاع في قضاء البعاج ، بما يضمن إعادة نشر القوات وسحب الحشد الشعبي من مركز القضاء وإعادة النازحين ومنع اعتقال شخص دون مذكرة قبض قضائية.

وقال عضو المجلس خلف الحديدي: ان ” اجتماعا موسعا عقد في قضاء البعاج مع قيادات في الجيش والشرطة والحشد وإدارة القضاء”، مؤكدا ” الاتفاق على وضع خطة انتشار القوات الامنية والحشد العشائري على الساتر والخط الجنوبي المحاذي للجزيرة ابتداء من مجمع البادية وانتهاء بحدود ناحية تل عبطة”.

واضاف الحديدي: ان “الاتفاق تضمن عدم اعتقال اي شخص الا بوجود واظهار مذكرة قبض وان اي جهة بالزي العسكري تداهم اي قرية وبدون اظهار مذكرة قضائية تعتبر جهة منتحلة للقوات الامنية وجهة ارهابية”، مشيرا إلى استحصال الموافقات بشأن السماح للأهالي بحيازة قطعة سلاح على ان تكون هناك تزكية من رئيس الوحدة الادارية والشرطة.

كما أعلن الحديدي الاتفاق بشأن خروج الحشد من مركز القضاء وتسليم الملف الامني للشرطة المحلية ، والاتفاق على استمارة عودة النازحين بالتنسيق مابين الحكومة المحلية واستخبارات الجيش.

وبشان الأوضاع الخدمية والإدارية لفت عضو مجلس محافظة نينوى إلى متابعة عمل الدوائر المدنية المختلفة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، مبينا انه تم الاتفاق مع ادارة القضاء على رفع جميع الاحتياجات إلى حكومة نينوى المحلية بغية متابعتها وتلبيتها، كما أكد الحديدي العمل على توفير الكهرباء للقضاء ودعم القطاع الصحي والدوائر البلدية وتسهيل استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين.