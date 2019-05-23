الامبريالية الامريكية … سقوط الساقطين

1

الامبريالية الامريكية لها طريق واحد الحاجة والمصلحة لعقد التحالفات مع اشخاص جهات حكومات دول تسير فيه دون ان تضع علامات للاخلاقيات بمفهومها الشامل متى انتهت صلاحية الحاجة والمصلحة من جانب الطرف الامبريالي الامريكي انتهى كل شيء …

2

العقل يتفوق على العضلات هذه هي القاعدة بالنسبة للامبريالية الامريكية يختلف الامر شكلا ومضمونا فهي تقدم عروضها البهلوانية من اقصى الارض الى الاقصى الاخر بواسطة عضلاتها دون الأخذ بنظر الاعتبار ان العقل هو الذي يفرز هرمون التفوق الذي يعمل على تضخيم العضلات كي يكتمل المظهر العام ويأخذ حجمه الطبيعي ويؤدي وظيفته وواجبه باعتدال وتوزان وفق مقاييس المنطق السياسي الدولي …

3

الشماتة شعور غير طبيعي ولا يمت بصلة للكيان البشري النقي لكن ما ان يتم حصرها بموضوع يمت بصلة مباشرة وغير مباشرة يؤدي في نهاية السطر الى الالتحام والترابط بشكل مباشر بالامبريالية الامريكية فالشماتة هنا هي الدواء الذي يشفي العلل الفكرية والفلسفية فليس هنالك أشهى من سقوط الساقطين …

4

على الامبريالية الامريكية ان تعي ان هنالك ملفات مفتوحة لم يحسم أمرها من جانب المجني عليه فالتاريخ يكتب ويناقش ويحلل لكنه لا يذكر أي شيء عن الفواتير فهي محفوظة في خزائن الذاكرة البشرية الحرة فالغبار يغطي كل السطور والتراب حفر ملامحه على الوجه الاخر لكن نبض السطور حي والملامح لا تشيخ …

5

لا يوجد هنالك دليل تاريخي على انتصار الولايات المتحدة الامريكية في الحروب التي خاضتها مع العالم وان دقت طبول النصر فهي لا تتعدى فرقعة الوهم والخيال فهي ترمي بكل ثقلها عند اسوار السيرك تبدأ بتقديم وصلة الطبل والزمر تنتهي بالخروج مهزومة من تحت قبعة السحرة تجر اذيال الخزي والعار تاركة خلفها اشلاء المهرجين …

ايفان علي عثمان