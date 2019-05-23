الحكيم يحذر من أمر سيحدث في العراق بالحرب الامريكية الايرانية

اعترف رئيس تحالف ”الإصلاح والإعمار“، عمار الحكيم، أن العراق سيكون أول المتضررين من دول المنطقة في حال تطور التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري، وبحثا تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، والتصعيد الأمريكي الإيراني، ودور القوى السياسية تجاه هذا التصعيد.

وبحسب بيان لمكتب الحكيم فانه اكد أن يمارس العراق جهدًا نوعيًّا للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، وسيكون اول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة فيما لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب”.

ودعا “للعمل الجاد على منع وقوع الحرب، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد“.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أعلن يوم أمس الثلاثاء، عزم العراق إرسال وفود إلى كل من طهران وواشنطن لوقف التصعيد، وإنهاء الخلافات الدائرة بين الطرفين.