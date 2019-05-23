الشرطة الالمانية تلاحق عصابة عراقية في 11 مدينة و34 منزلا

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، أن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.

ولم تتضح حتى الآن ما آلت إليه حملة المداهمات.