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العراق وايران جسد واحد لا يمكن الفصل بينهما

ايها العراقيون اياكم ان تنخدعوا بكلام اعدائكم فانهم لا يطلبون الا الرأس وهو العراق منذ الامام علي وحتى الامام علي السيستاني

نعم ايها العراقيون الاحرار ايها العراقيون الصادقون وخاصة الشيعة لا كرامة لكم لا حياة لكم الا بالوقوف مع ايران الا بنصرة ايران الا بانتصار ايران اعلموا ان انتصار ايران انتصار للعراق ولكل محبي الحياة والانسان وهزيمة ايران هزيمة للعراق ولكل محبي الحياة والانسان ايها العراقيون لا تنخدعوا بكلام اعدائكم الفئة الباغية ال سعود اعلموا ان عدوا ايران هو عدو العراق وما يصيب ايران من خير او شر يصيب العراق فالعراق وايران جسد واحد اذا تألم اي منهما يتألم الأخر هذه حقيقة ادركها اعداء العراق وتحركوا بموجبها

ايها العراقيون الاحرار احذروا من اكاذيب ال سعود وكلابهم الوهابية الداعشية والصدامية وخاصة ما يطرحونه من فصل العراق عن ايران وفصل ايران عن العراق بحجة ان الحرب بين امريكا وايران والحقيقة ان الحرب شنتها عائلة ال سعود وكلابهم الوهابية لذبح الشيعة في العراق وايران وفي كل مكان من العالم لهذا على كل انسان حر محب للحياة والانسان وفي المقدمة الشيعة ان يتوحدوا ويتصدوا بقوة للحرب التي تمولها وتدعمها ال سعود وما هذه التهديدات التي قام بها ويقوم بها الرئيس الامريكي الا نتيجة لما تدره هذه البقر ال سعود وكلابهم داعش القاعدة

اعلموا ان هذه الحرب الممولة والمدعومة من قبل ال سعود والتي تقودها امريكا هي ضد العراقيين الاحرار ضد الشيعة الاحرار من اجل تحقيق رغبة ال سعود وكلابهم الوهابية داعش القاعدة الطريقة النقشبندية والزمر الصدامية التي رفعت شعار لا شيعة بعد اليوم وهذا هو هدف ال سعود منذ نشأت دولة ال سعود ودينهم الوها بي في كل تاريخها الظلامي الهدف الاول الوحيد هو القضاء على التشيع وذبح الشيعة واسر وسبي واغتصاب نسائها ونهب اموالها بحجة انهم كفرة خارجين على شريعة الفاسد المنافق معاوية ونبيه ابن عبد الوهاب

فالعراق هو رحم التشيع وفيه ولد ومنه انطلق فالتشيع حركة تجديدية تصحيحية فيه نشأت وولدت كل الحركات السياسية والفكرية والعلمية والدعوة الى العقل والعلم والذي وقف بقوة ضد الحكام المستبدين الظالمين وكان التشيع حركة انسانية حضارية

ضد العنصرية والطائفية والنازية والفاشية ضد الجهل والتخلف

المعروف جيدا ان هذا الزمن هو زمن التشيع وعصر التشيع اي زمن الانسان والنزعة الانسانية و التوجه لبناء الحياة وسعادة الانسان زمن الغاء العبودية والاستبداد زمن المسئول خادم للشعب اختاره الشعب ليخدمه ويحقق رغباته وليس سيدا على الشعب

لا شك ان هذه القيم الانسانية لا ترضي الحكام الظلمة الفجرة وخاصة العوائل الفاسدة المحتلة للجزيرة

وكما اعلنت الفئة الباغية بقيادة ال سفيان اعلنت الحرب على الفئة الاسلامية بقيادة الامام علي هاهم امتداد الفئة الباغية الوهابية الظلامية بقيادة ال سعود تعلن الحرب على الصحوة الاسلامية المحمدية الانسانية يقيادة الامام الخميني

فالتشيع منذ زمن الرسول كان يمثل القيم الانسانية كان يمثل الانسان يمثل العقل يمثل الحضارة في حين كانت الفئة الباغية بقيادة ال سفيان تمثل القيم البدوية الصحراوية العشائرية ذات النزعة العنصرية المعادية للحياة والانسان رغم الاكاذيب والافتراءات التي خلقها اعداء التشيع التي قامت بها الفئة الباغية بقيادة ال سفيان حيث اجرت واشترت الكثير من الذين لا كرامة لهم ولا خلق ولا دين كما يفعل ال سعود وكلابهم الوهابية الآن وكما اعلنت الفئة الباغية الحرب على الاسلام الذي جاء رحمة للعالمين حتى حولوه الى شقاء للعالمين وهذا ما يفعله ال سعود وكلابهم الوهابية ها هي الوهابية الظلامية بقيادة ال سعود تعلن الحرب على الصحوة االاسلامية الانسانية الحضارية التي انطلقت من ايران انها حرب على العراق والعراقيين

مهدي المولى

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