العراق يجهز خطة بديلة للكهرباء بحال نشوب حرب ايرانية – أمريكية

علقت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم الأربعاء، على مخاوف تأثير تجهيز العراقيين بالتيار الكهربائي، في حال حصلت الحرب الايرانية – الأمريكية.

وقال عضو اللجنة عبدالأمير المياحي ان “لجنة النفط والطاقة البرلمانية، استضافت اليوم، وزير النفط ثامر الغضبان، وتمت مناقشة قضية تجهيز المواطنين بالكهرباء والطاقة البديلة من الطاقة المستوردة، والمخاوف من انقطاعها اذا نشبت حرب عسكرية بين ايران وأمريكا”.

وبين المياحي ان “الوزير وعد انه ستكون هناك طاقة بديلة بحال وجود طارئ في المنطقة، وهناك الكثير من الطاقة الانتاجية موجودة، لكنها غير مستخدمة بالشكل الصحيح، وهناك عقد أبرم مع السعودية والكويت لاستيراد الطاقة، حسب قول الوزير لنا”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إيران ستواجه “قوة هائلة” إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.