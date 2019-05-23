المرعيد يضمن مصادقة صالح على توليه منصب محافظ نينوى

كشف مجلس محافظة نينوى عن معلومات تفيد بمصادقة رئاسة الجمهورية على منصور المرعيد محافظاً لنينوى، يوم غد الخميس.

وقالت عضوة المجلس أصيل شاهين آغا في تصريح : «بحسب المعلومات الواردة، فإن رئاسة الجمهورية ستصادق على تولي منصور المرعيد منصب محافظ نينوى، ومن المتوقع المصداقة على ذلك هذه الليلة أو يوم غد الخميس».

وصوت مجلس محافظة نينوى على منصور المرعيد محافظاً لنينوى في جلسته التي عقدت يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، وأثارت خلافات داخل مجلس المحافظة وبين الكتل السياسية في بغداد، ولا سيما تحالف ‹المحور› المنضوي في تحالف ‹البناء›.

وبشان الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى، كشفت عضو الملجس أصيل شاهين آغا، عن وجود «حراك سياسي من قبل الكتل في بغداد لاحتواء الأزمة وحل الخلافات وضمان عدم التصعيد في المواقف».

وكان محافظ نينوى المنتخب حديثاً منصور المرعيد قد كشف مؤخراًعن وجود حراك ومحاولات من قبل بعض الأطراف لمنع صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية بتعيينه في المنصب.

وقال المرعيد في لقاء متلفز تابعته (باسنيوز)، إن «هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية لمنع صدور مرسوم جمهوري بشأن تسلمي منصب المحافظ»، وبين أن «مجلس المحافظة أرسل إلى الرئاسة طلب المصداقة على انتخاب المحافظ الجديد ونائبه»، مؤكداً أن تحالف البناء الذي دعمه ورشحه للمنصب يجري لقاءات واتصالات من أجل إصدار المرسوم، مشيراً إلى وجود تواصل بين قيادات في البناء ولاسيما حركة عطاء التي يتزعمها فالح الفياض مع رئاسة الجمهورية وجهات قريبة منها لحسم الموضوع.

وبشأن تداعيات انتخابه على العلاقات بين الأطراف السياسية، قال المرعيد، إن انتخابه «أظهر للعلن الخلافات والانقسامات داخل تحالف المحور»، موضحاً أن «خلافات سابقة كانت داخل المحور لكن انتخابه أدى إلى انقسامه»، واصفا عملية انتخابه بـ «القشة التي قصمت ظهر البعير» وأدت لانشقاقات داخل تحالف المحور إلى جناحي الحلبوسي والكربولي من جهة والخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن من جهة أخرى.

وبشان مرشح منصب نائب المحافظ الثاني، دعت آغا في ختام حديثها ، إلى منح المنصب لمرشح من داخل مدينة الموصل «على اعتبار أن نائب المحافظ الثاني السابق حسن العلاف كان من داخل الموصل».