الهجرة الدولية تعيد توطين أكثر من ١٣٠ ايزيدي في فرنسا

غادر قرابة ١٣٢ فرد من أفراد الطائفة الايزيدية في العراق،،الاربعاء، من مطار أربيل الدولي متوجهين إلى بلدة تولوز في فرنسا. بدعم المنظمة الدولية للهجرة لاعادة التوطين ، والذي يعد جزء من برنامج القبول الإنساني الذي أطلقه الرئيس ماكرون.

وقال بيان عن يونامي أن ماكرون اتبع هذه السياسة بدعم من السيدة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٨ ، والتي دافعت عن النساء الايزيديات المغلوب على امرهن في جميع أنحاء العالم.

و تم لفت الانتباه إلى هذه المبادرة قبل أسبوعين تقريبا اثناء حفل توقيع ما بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الفرنسية في باريس ، بحضور مراد .

وبهذا الصدد قال دومينيك ماس ، القنصل الفرنسي العام في أربيل للعائلات الايزيدية وهم يستقلون الطائرة: “جئنا اليوم لرؤيتكم وانتم متوجهين في رحلتكم الجديدة إلى فرنسا”.

واضاف ” ستحصلون على الحماية والأمن والتعليم والدعم الطبي والاجتماعي في فرنسا “.

وبعد مرور خمس سنوات على اجتياح تنظيم داعش لمنطقة سنجار معقل مجتمع الايزيديين في العراق ، سيتم إعادة توطين ٢٨ عائلة ايزيدية في فرنسا. وما زال هناك عددا كبيرا من افراد المجتمع الايزيدي في حالة نزوح ، بما في ذلك مئات العائلات التي فرت إلى جبل سنجار في عام ٢٠١٤ بعد بدء هجمات داعش على المنطقة.

وبصدد المبادرة التي اطلقها الرئيس ماكرون ، قال جيرارد وايت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق : “نحن ممتنون لدعم الحكومة الفرنسية لهذه الفئة الضعيفة من الايزيديين ، الذين مر أغلبهم بمحنة مؤلمة. وستواصل المنظمة الدولية للهجرة في العراق في مساعدة جميع المواطنين العراقيين النازحين بما في ذلك الايزيديين سواء الذين ما زالوا في مناطق النزوح أو في موطنهم الأصل لغرض تسهيل إعادة إدماجهم بشكل مستدام.”

وقامت فرق المنظمة الدولية للهجرة في العراق بمساعدة الأسر الايزيدية قبل مغادرتهم إلى تولوز من خلال توفير وسائل النقل لنقلهم من دهوك إلى أربيل والإقامة في أربيل وإجراء الفحوص الطبية. كما نظمت الفرق أيضا جلسات متعلقة بالتوجيه الثقافي للأسر المغادرة. كما تقوم المنظمة الدولية للهجرة أيضًا بتسهيل الرحلة الجوية من العراق إلى فرنسا لهذه الأسر.

وقال السفير إريك شيفالييه ، مدير المركز الفرنسي للأزمات ، قبل الذهاب على متن الطائرة مع الأسر الايزيدية أثناء شروعهم في الرحلة إلى فرنسا ، “مع هبوط الطائرة بهذه المجموعة من الأسر الايزيدية في تولوز والمناطق المحيطة بها ، فإن المنظمات غير الحكومية المحلية مستعدة لمساعدتهم على تسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة”.