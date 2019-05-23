بعد اعلان اكسون موبيل اجلاء لموظفيها.. العراق يرفع سقف انتاجه من حقلها

قال مسؤول عراقي كبير يوم الأربعاء إن بلاده سترفع إنتاج حقل غرب القرنة-1 النفطي العملاق إلى 490 ألف برميل يوميا في الأيام القليلة المقبلة.

وقال إحسان عبد الجبار رئيس شركة نفط البصرة لرويترز إن حقل غرب القرنة-1 الذي تطوره إكسون موبيل ينتج حاليا 440 ألف برميل يوميا.

أجلت إكسون جميع موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60 شخصا، من غرب القرنة-1 يوم السبت، بعد أيام من سحب الولايات المتحدة للموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، بسبب ما قالت إنها تهديدات من إيران التي تربطها علاقات قوية بجماعات مسلحة شيعية في العراق.