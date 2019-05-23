بعد تكريم وزير الاعلام ممثلة قديرة تروي معاناتها لـ داليا كريم

بعد تكريم وزير الاعلام

عبرت الاعلامية اللبنانية و مهندسة الديكور داليا كريم عن أمتنانها لوزير الاعلام اللبناني جمال الجراح على المبادرة التي وصفتها بالكريمة خلال تكريمه الممثلة القدير أمال عفيش في الوزارة و اشارت الى ان هذه الخطوة تأتي بعد العمل الجاد على مشروع تكريم كبار الفنانين اللبنانين الذي انطلق الموسم الماضي من خلال برنامج ” داليا و التجديد ” وقالت : مسيرة العطاء التي التزمت بها من سنوات من خلال عملي في التلفزيون سلكت طريقها ايضاً نحو نجوم مازالوا في الذاكرة الشعبية اللبنانية و العربية و انا أعتز بهذه المبادرات التي تساهم في تكريم عمالقة الفن و الابداع وهي ناحية برزت في عدد من حلقات برنامجي وشملت الفنانين أمثال رينيه الديك و صلاح تيزاني و يوسف فخري و هند طاهر والان أمال عفيش و أخرين .

اضافت : أمال عفيش حلت ضيفة على حلقة جديدة من برنامجي ” داليا و التجديد ” و كشفت النقاب لاول مرة عن المعاناة التي تعيش فيها منذ سنوات و حتى انها لم تتمكن من تسديد إجار منزلها في العاصمة بيروت والبالغ 600 دولار أميركي شهرياً و مما وضعها في دوامة على المستوى المعيشي بشكل عام .

تابعت : الممثلة القديرة اكدت انها لم تشتري الملابس الجديدة من سنوات و قد غابت عن معظم الاعمال الفنية حتى اتت مبادرة كريمة من وقف ” الروم ” في كورنيش المزرعة و قدموا لها منزلاً من دون مقابل و قد تكفلت مع فريق عمل ” داليا و التجديد ” بعملية تأثيثه و إضافة الديكورات الجديدة اليه كي تنعم أمال عفيش بالاقامة المريحة بعد كل المعاناة التي واجهتها .

ختمت داليا كريم : مسيرتي لم تتوقف يوماً حتى خلال فترة الاجازة التي بدأت في منتصف موسم الربيع كان فريق عملي يتحرك و يقوم بالتحضيرات اللازمة للموسم الجديد من ” داليا و التجديد ” .