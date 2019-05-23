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تركيا تفرج عن تسعة عراقيين

اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والمهجرين يوم الاربعاء عن مساهمتها باطلاق سراح عدد من اللاجئين العراقيين المسجونين في تركيا ، بعد أن بقوا في السجن لفترة من الزمن.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم انه “بمساعدة مديرية الهجرة التركية ، تمكن ممثل المؤسسة في تركيا من إطلاق سراح تسعة عراقيين تم اعتقالهم وسجنهم لمحاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني.

ونقل البيان عن اللاجئين قولهم انه قبل الاتصال بمؤسسة القمة ، اتصلوا بأطراف أخرى ، بما في ذلك المكاتب الحكومية. ولكن للأسف ، ووفقا للاجئين، لم يساعدهم احد.

ونوهت المؤسسة في بيانها انه منذ الأسبوع الماضي ، تعمل على إطلاق 23 لاجئًا عراقيًا آخرين ، ما زالوا محتجزين في السجون التركية.

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