توقعات بمعدلات غير مسبوقة من محصولي الحنطة والشعير في هذه المناطق بالعراق

توقع قائممقام قضاء سنجار، محما خليل يوم الاربعاء ان يكون موسم الحصاد للحنطة والشعير في سنجار ومناطق سهل نينوى، هو الأكثر وفرة في تاريخ هذه المناطق، وأكثر بمئات المرات من السنين السابقة.

وقال خليل في بيان له اليوم، ان “هذه المحاصيل ستدر بخير وفير على الدولة العراقية وكذلك على المزارعين الذين اثبتوا انهم قادرون على اعادة الحياة لهذه المناطق التي كانت قد دمرتها عصابات داعش الارهابية”.

ودعا خليل حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى “تشجيع هذه الهمة الاستثنائية لهولاء المزارعين، وان تكون الحكومة صاحبة الامتياز والانجاز، بان تسهل الاجراءات الروتينية المعقدة، وتسليم مستحقات المزارعين بالسرعة الممكنة ليكون مشجع ومحفز إضافي لهم بان يسيروا على نفس الوتيرة في السنين اللاحقة، لتكون هذه المحاصيل مورد إضافي لدعم خزينة الدولة بجوار المورد الاول وهو النفط”.

وعدّ ان “تشجيع المزارعين، سوف يحفزهم ويرسخ ارتباطهم بارضهم ومناطقهم، فضلا عن كونه تشجيع للنازحين بان يعودوا لمناطقهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية المليئة بالخير والامن والامان الذي يمكن ان توفره قواتنا الامنية بصورة مشتركة من الجيش والبيشمركة والحشد والشرطة”.

وطالب خليل، وزارة التجارة العراقية، ان “تعمل بجد بإيصال السلة الغذائية الوحيدة المتمثلة بالبطاقة التموينية لأهالي هذه المناطق، والتي أصابها التلكؤ بحيث ان بعض الأهالي لم يستلموها منذ أربعة أشهر”.