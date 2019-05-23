حرائق تلتهم أراض زراعية في ثلاث محافظات

افاد مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، باحتراق واخماد ١٦٣ دونما، فضلا عن انقاذ ٩٧٠ دونما من الاراضي الزراعية بمختلف المحافظات.

وقال مصدر في الدفاع المدني ان حرائق عدة نشبت اليوم في محاصيل الحنطة في محافظات متفرقة من العراق.

واضاف انه “في قضاء داقوق بمحافظة كركوك شهدت قرية غيدة احتراق محصول الحنطة بمساحة 5 دوانم، وتم اخماد الحادث وبدون خسائر بشرية، اما في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى فقد احترق 50 دونم حنطة، من اصل 500 دونم والحادث تحت السيطرة”.

وتابع انه “في منطقة بابا محمود بقضاء خانقين شهد احتراق 5 دوانم من اصل 70 دونماً والحادث تحت السيطرة”، مردفا ان ناحية جصان في محافظة واسط شهدت احتراق 60 دونم حنطة و40 دونم شعير من اصل 400 دونم، وتم اخماد الحادث، كما شهد قضاء بدرة احتراق 3 دوانم من محصول الشعير وتم اخماد الحادث”.