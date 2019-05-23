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حقيقة وفاة ساجدة زوجة صدام حسين

كشفت رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين، عن حقيقة وفاة والدتها.
ونفت رغد في تصلريح صحافي “صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاة والدتها ساجدة خير الله”.

وأضافت أن “والدتها بصحة جيدة”، نافية ما “تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك عقب انتشار، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة ساجدة خير الله زوجة رئيس النظام السابق صدام حسين.

جدير بالذكر أن ساجدة خير الله طلفاح المسلط، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في 24 حزيران 1937م، ولقد عملت كمعلمة في مدرسة ابتدائية ثم أصبحت ناظرة لأحدى المدارس بعد انقلاب عام 1968م، في العراق، وهي ابنة خير الله طلفاح المسلط، خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله طلفاح.

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