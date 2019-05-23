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دُوَارُ( قِصَّةَ قَصِيرَةَ جداً)

بِقَلَمِ / مُجَاهِدَ منعثر مُنْشِدٌ

مُنْذُ أَنْ فَتَحْتَ عَيْنَي اعاني مِنْ دُوَارِ يزداد رُوَيْدَا رُوَيْدَا, ذَهَبَ الجلاد غَلِيظ الْقَلْبِ وَ الطَّبْع إِلَى الْجَحِيمِ…

جَثَوتُ برُكْبَتَي عَلَى سَجَّادَةِ الصَّلَاَةِ أَشُكْر رَبِّي عَلَى فَضْلِهِ…

اسْتَخَرْت اللهَ بِمَنْ هُوَ أَتَّ, تَلَوْتُ هَمْسًا: وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ.

وَبَدَا مَا أَصَابَنِي يَسْتَفْحِلُ كُلُّ اربعة أَعْوَامٌ, فَأَسْتَمِرّ خَمْسَةَ عَشَّرَ عَامًا حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ قَدَّمُوا كَأَنَّهُمْ أَوْلَاَد يَعْقُوبِ يَتْلُوَنَّ: قَالُوا تالله إِنَّكَ لِفِي ضَلَاَلِكَ الْقَدِيمِ.

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