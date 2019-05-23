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رئيسة كتلة الاتحاد الوطني توضح حقيقة نقلها تهديد عبد المهدي لإقليم كوردستان

نفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائب جوان احسان يوم الاربعاء التصريحات المنسوبة لها بشأن تهديد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بقطع حصة اقليم كوردستان من الموازنة اذا لم تسلم كردستان النفط المصدر .

وقالت احسان في بيان اليوم، ان “الاعلام والصحافة مهنة مقدسة لنقل الحقيقة بشكل مهني ورصين وفق معايير وأسس اخلاقية وقانونية دون التحريف والكذب والتلفيق” .

واضافت “اني في الوقت الذي انفي فيه بشكل قاطع اي تصريح لي بشأن كلام رئيس الوزراء للإقليم وحصته من الموازنة ، لكني أقول انه من المؤسف والمؤلم قيام وسائل اعلامية بنشر تصريحات كاذبة ومنسوبة لي دون اَي إثبات او دليل”.

وطالبت احسان ” هذه الوسائل الاعلامية بتقديم اعتذار رسمي عن ما نشرته بأسرع وقت مع تعهد بعدم تكرار هذه التصرفات المخالفة لقوانين الصحافة والنشر ومهنية العمل الصحفي ، محذرة من انها ستلجأ لمقاضاة هذه الجهات الاعلامية في محاكم النشر والإعلام لردع هذه التصرفات غير المسؤولة والمدفوعة لتحقيق أهداف اخرى على حساب المهنية والحيادية والمصداقية”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن احسان قولها ان عبد المهدي “اجتمع في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية، وأبلغنا وفق قانون الموازنة العامة، بأنه إذا لم تسلم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد فسيتم قطع المستحقات المالية للإقليم”، مشيرة إلى أن الاجتماع “بحث عدداً من المسائل المهمة بين الإقليم والمركز؛ بينها مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان”.

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