“سائرون” تحذر من خطر “اشد من الارهاب” قادم من ايران

حذر تحالف سائرون، يوم الاربعاء، من خطر “اشد من الارهاب” قادم من ايران.

وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية سلمان حسن في مؤتمر صحفي ان “خطر افة المخدرات لا يقل عن خطر عصابات داعش الاجرامية، وقد تزايدت عمليات المتاجرة بالحشيش وانواع المخدرات القادمة من خارج الحدود بشكل كبير ومتزايد بالسنوات الاخيرة، وخاصة عبر منفذ زرباطية الحدودي”.

واضاف “هنالك تلكؤ بالعمل في المنافذ الحدودية من جانب الاجراءات الرقابية اضافة الى تقصير في اداء الاجهزة الامنية”، مطالبا “السلطات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء لتشكيل لجنة امنية عليا في محافظة واسط ومحافظات اخرى لمتابعة اليات عمل المنافذ والتحقيق في حالات التقصير الحاصل في متابعة تلك الحالات من قبل القيادات الامنية بالمحافظات”.

كما طالب حسن بـ”تغيير جميع الضباط والمنتسبين بالمنافذ ممن يثبت عليهم التقصير او التواطؤ مع المهربين، مع وضع اليات لتسهيل وتيسيير عمليات دخول الوافدين بشكل يجعل السيطرة كاملة في عمليات التفتيش وتسيير دوريات مشتركة لمراقبة المناطق والطرق الرسمية وغير الرسمية والتي من الممكن ان يتم من خلالها تهريب المخدرات”.