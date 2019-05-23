عملية مشتركة للبيشمركة والتحالف جنوب غرب كركوك

بدأت قوات البيشمركة في وقت مبكر من اليوم الخميس ، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي حملة مطاردة لفلول تنظيم داعش في قرى تابعة لناحية زنانة التابعة لقضاء كفري ، حيث قتل 3 من مسلحي التنظيم مع انطلاق العملية.

جمال صالح مدير ناحية زنانة ، قال ان العملية التي انطلقت صباح اليوم بدعم من طيران التحالف الدولي في قرى شوراو وبلكانة التابعتين للناحية ، مازال مستمراً وتم استهداف اوكار ومعاقل لمسلحي التنظيم في المنطقة .

وتابع صالح ، بالقول ” تم قتل 3 من ارهابيي داعش ، فيما اصيب 2 من مقاتلي البيشمركة بجروح”.

موضحاً ، ان ” هذه الحملة جاءت بالتزامن مع زيادة تحركات الارهابيين في المنطقة واتخاذهم مواقع ومقرات علنية فيها” .

ورغم اعلان بغداد، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش منذُ صيف عام 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمال البلاد وغربها ، وهزيمة التنظيم ، لا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أنحاء العراق، ويعود تدريجيًّا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.