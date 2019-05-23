Posted on by

عملية مشتركة للبيشمركة والتحالف جنوب غرب كركوك

بدأت قوات البيشمركة في وقت مبكر من اليوم الخميس ، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي حملة مطاردة لفلول تنظيم داعش في قرى تابعة لناحية زنانة التابعة لقضاء كفري ، حيث قتل 3 من مسلحي التنظيم مع انطلاق العملية.

جمال صالح مدير ناحية زنانة ، قال ان العملية التي انطلقت صباح اليوم بدعم من طيران التحالف الدولي في قرى شوراو وبلكانة التابعتين للناحية ، مازال مستمراً وتم استهداف اوكار ومعاقل لمسلحي التنظيم في المنطقة .

وتابع صالح ، بالقول ” تم قتل 3 من ارهابيي داعش ، فيما اصيب 2 من مقاتلي البيشمركة بجروح”.

موضحاً ، ان ” هذه الحملة جاءت بالتزامن مع زيادة تحركات الارهابيين في المنطقة واتخاذهم مواقع ومقرات علنية فيها” .

ورغم اعلان بغداد، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش منذُ صيف عام 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمال البلاد وغربها ، وهزيمة التنظيم ، لا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أنحاء العراق، ويعود تدريجيًّا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close