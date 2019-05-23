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فوز أمانة بغداد على نفط ميسان وأربيل يعود من الديوانية بنقطة

فاز فريق امانة بغداد، اليوم الاربعاء، على ضيفه فريق نفط ميسان، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز لفريق امانة بغداد اللاعب مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 91.

ورفع الفوز رصيد فريق امانة بغداد الى 36 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي رصيد فريق نفط ميسان 40 نقطة في المركز الخامس.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل فريقا الديوانية وضيفه اربيل، بدون اهداف، في المباراة التي جرت بين الفريقين في الديوانية.

وبموجب النتيجة ارتفع رصيد الديوانية الى 31 نقطة في المركز 14، بينما ارتفع رصيد اربيل الى 33 نقطة في المركز 12.

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