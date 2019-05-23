كوردستان وواشنطن يبحثان حل ملف أربيل – بغداد

عقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء اجتماعاً مع القنصل العام لأمريكا في أربيل ستيف فاگن.

و‎جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة بشكل عام ومساعي استكمال الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

‎كما جرى تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا في جميع المجالات، إضافة إلى بحث سُبل حل الإشكالات بين بغداد وأربيل عبر الحوار وأهم التطورات في المنطقة.

‎من جانبه عبر القنصل العام لأمريكا في هولير عن دعم بلاده لبرامج الإصلاحات في إقليم كوردستان، مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ الاستقرار في المنطقة.