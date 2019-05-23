كونترباص

كواكب الساعدي

افتحوا صدوراً للإنسانية لألج فيها وأنعم بالدفء.

لوركا

١

في ربيع مُبكر سيذوب الَثلج

ما العمل يا لوركا؟

وهو الذي قال

أنتِ أقرب اليَّ من الشهقة

وحين اغلقتُ الكتاب ظل

بطلا لأحلامي

ما العمل؟؟ وانا تستبيحني الهواجس

وخطوي

الكفيف الذي يتعثر

وخطى السابلة

بينما يغريني ضوء شمعة

أو لحن فلامنكوً أو نص لشاعر

وكذلك حال الحياة والموت

لأفلسف الأمر بأنهما

نهر آتي ونهر مُغادر

الفكرة تختمر برأسي

ولأني صداها

تلتمع

أُمهّد لها الطريق

ألمُّ بأطرافها كثوب عتيق

عن طُغاةً يعّدون العُدة

لحرب كسابقاتها

عن امرأة من حجر ثمين

تنُاضل لاستخراجِ وثائقها

لتلتقي حبيب مُهاجر

وامرأه أُخرى بعنفوان الشباب

تركها زوجها وذهب للحرب

فانقطعت اخباره

وعن شاعر مات وحيداً في غربته

لم أقرأ اشعاره

عن سنابل تفغرُ افواهها

لمطر ناضب

اتذكر في مقهى Paul المُحبّب

النادلة الآسيوية بعيونها الضيقة

وابتسامتها التي توحي بأن التعاسة

غادرت ظهر هذا الكوكب

تدس يدها في جيبها عدة مرات بخفةِ فراشة

ولوحة عازف الكونترباص المعلّقة على الحائط

أُطالعها بعمق

علَّ اللوحة توحي بشيء يدوزن أفكاري

أخاف أن ابرر لنفسي

أنها أعراض نضوب الكلمات

أم رغبات في عقلي الباطن

ترميني لأبعد ضفاف

يخيل لي أن العازف يراني

لنظل هكذا ندور بفراغ صامت

العازف يحنو فوق جسد صفيح ثقيل

والآسيوية بعيونها الضيقة

وأنا

التي تبحث عن فكرة تلتمع برأس شاعر

٢

لا تذرني فرداً

فرغم النأي

لا زلت أنهلُ قصائدي

من ترُاثِ حُزنك

ورغم النأي

ما زالَ ولاة أمري

يسحنونَ الحنظل

لفطامي منك

وأنا بين الصحو والنوم

كنتُ أُخاطب الله

فرغم المطر الأحمر

ما كان أرحمك يا إلهي

بأرض بابل

وأنا

بين الصحو والمنام

كأن أم أبي فاطمة

تدور رحاها

بمدينه جدرها قصب

بزمن طاعن بالشيب

ترقيني من لوثةِ عشق

ولسان حالها لسان حالي

أنا ابنه الألفية الثالثة

هذه أنا بعدك

امرأة امتلأ قلبها بالثقوب

يَكادُ يَصفر كناي

٣

من قال أن الصور زجاج وورق؟؟

هي أرواح تحس بنا أن كان حديثاً

من القلب للغائبين عن النظر

شاعره من العراق