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مودريتش قاب قوسين او أدنى من تجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير اعلامية اسبانية، أنّ الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، سيمدد تعاقده مع النادي الملكي.

وذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، ان “الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2018، سيمدد عقده لموسم آخر، حيث سيستمر مع النادي حتى صيف عام 2021”.

وأوضحت الإذاعة أنّ “الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، أخبر “مودريتش” بأنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في الموسم المُقبل”.

ويعد مودريتش أحد الركائز الأساسية داخل ريال مدريد، وخاض 46 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز 4أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

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