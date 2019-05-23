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نجم الدين كريم يكشف عن مكانه الحالي ويحدد مصير عودته الى كوردستان

اكد محافظ كركوك السابق والمقال من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد نجم الدين كريم، انه متواجد الان في العاصمة اللبنانية بيروت، لافتا الى انه سيعود الى كوردستان قريبا.

ونقل تلفزيون كوردستان 24 عن كريم قوله في اتصال هاتفي انه سيعود قريبا الى اقليم كوردستان، لافتا الى ان الامر لا علاقة له بالشرطة الدولية (الانتربول) بل كان بعد طلب من حكومة العبادي من الدول العربية، وليس له اي تأثير عليه.

واضاف كريم انه ليست لديه اية مشكلة في السفر والتنقل، مبينا انه سبق وان سافر عدة مرات الى الخارج.

وغادر كريم محافظة كركوك بعد دخول قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي الى المناطق المتنازع عليها في احداث 16 تشرين الاول 2017.

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