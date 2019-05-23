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وفد من اقليم كوردستان لبغداد يتلقى وعودا من البرلمان وعبد المهدي بشأن ملفين

اجتمع وفد من لجنة الزارعة في برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد في العاصمة الاتحادية بغداد.

وعقب الاجتماع عقد حداد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع اعضاء الوفد قال فيه انه “تباحثنا مع الوفد بشأن المستحقات المالية للفلاحين في الاقليم اضافة الى الاوضاع المتوترة التي تشهدها مناطق في حدود كركوك وقضاء مخمور وطوز خورماتو وخانقين”.

واردف انه “اجرى مع الوفد مراجعة مفصلة عن المستحقات المالية للفلاحين في الاقليم اضافة الى اطلاعهم بشكل كامل على هذا الملف”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وفي اجتماع مع الكتل الكوردستانية حسم صرف تلك المستحقات والاموال موجودة وصرفها مسألة وقت وقد تستغرق اياما او اسابيع”.

وتابع حداد ان “عبد المهدي وعد بزيادة حصة تسلم محصولي الحنطة والشعير مت اقليم كوردستان مع توفير مستلزمات الزراعة”، لافتا الى ان “المناطق المتنازع عليها مناطق ساخنة وتوجد حولها مشاكل جمة، وقد تحدثنا بشكل وجدي ومفصل حولها مع عبد المهدي وسيتم حل هذا الامر”.

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