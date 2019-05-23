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وفد من برلمان كوردستان يبحث ملفاً في بغداد

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الاربعاء في مكتبه الرسمي ببغداد وفداً من لجنة الزراعة والري في برلمان أقليم كوردستان ضم الرئيس وأعضاء اللجنة والكادر المتقدم لوزارة الزراعة في حكومة الاقليم.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من نواب المجلس، بحث صرف مستحقات فلاحي الاقليم للسنوات الماضية، وضرورة الاستفادة من خطة التوسعة السنوية لوزارتي التجارة والزراعة في الحكومة الاتحادية لتسويق المحاصيل الزراعية، وتوسيع المساحات في زراعة الحنطة والشعير في عموم كوردستان.

وأكد الحداد على متابعته مع الكتل الكوردستانية قضية صرف المستحقات المالية لفلاحي الاقليم وباقي المحافظات، موضحاً بأنه في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وبحضور الكتل الكوردستانية تم التأكيد على صرف المستحقات المالية لفلاحي كوردستان بالتنسيق مع الوزارات المعنية وفق الآليات والسياقات الإدارية والفنية المتبعة وضمان حقوقهم.

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