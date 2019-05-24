اصابة شقيقين كاكائيين بانفجار ناسفة اثناء محاولتهما اطفاء الحرائق جنوب كركوك

افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس عن اثنين من الاشقاء من الكورد الكاكائيين اصيبا بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولتهما اخماد الحرائق التي اندلعت في الاراضي الزراعية في قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر والشهود، اليوم، ان الشقيقين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة خلال سعيهما لإطفاء الحريق في ارضهما الزراعية بقرية “علي السراي” في داقوق، مشيرين الى انه يُعتقد ان تنظيم داعش قد زرع تلك العبوة.

واندلعت حرائق في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء في مساحات من الاراضي الزراعية بقضاء داقوق جنوب كركوك.

من جهتها اعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم انه “من ساعات الصباح الأولى لغاية الفجر حتى طلوع الشمس فرق الدفاع المدني في كركوك تخمد عددا من حوادث الحريق اندلعت في حقول الحنطة والشعير بمناطق متعددة في المحافظة”.

واضافت المديرية ان مفارزها “تمكنت من إخماد النيران في تلك الحقول داخل المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها رغم حرارة الطقس وصيامهم بكل مهنية وهمة عالية بعد تطويق النيران التي اندلعت في اربع دوانم بمناطق متفرقة وانقاذ ٢٥٠ دونما اخرى مجاورة لتلك الحقول”.