الذكرى السنوية 38 لتأسيس قوات بدر

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)

يا أبناء العراق الغيارى

لم يشعر البدريون بالمرارة منذ تأسيس قوات بدر في17رمضان 1982 والى يوم 13-04-2019 المشؤوم، يوم إنتكاسة الشرف البدري وخدش سمعة بدر من بعد 38 سنة من الجهاد والتضحية، وبعد أن عُرف رجال الميدان ممن خاضوا غمار المواجهة ضد الطغيان والدكتاتورية ورفضهم للظلم، وبهذا شهدت محطات تأريخ بدر الاصالة ومواقف صناديده برفض التفرد بمصير بدر ووابعاد من يريد علواً في الارض أو يحقق اغراضه النفسية ومصالح ذاتية.

فعلى طول المسيرة الجهادية إنتهج البدريون خط الرسالة والقيم، متأسين بنهج الامام الحسين (ع) برفض الطغيان والصنمية والمطالبة بالحقوق بعد أن قدموا التضحيات الجسام في سبيل مقدسات الوطن.

يا أبناء بدر الشرفاء

نحن وإياكم على عهدنا مع إخواننا الذين سبقونا في الجهاد ومع الشهداء ومع كل شاهد يتقصى الحقيقة ليستبين الصدق من الدجل ويشخّص المتذبذب والمتفرعن الذي غدر بحق المهمشين المحرومين ظلماً وعدواناً، وقد خاب من طغى وسرق. وسيستدرجه الله وسيجعل عليه أمره غمّة.

يا رفاق الدرب والتضحيات، ان سنّة الحياة وناموس التأريخ يأبى إلا أن يختم بالذل والخسران والحسرة حياة الفراعنة والمتسلطين.

التأريخ لم ولن يرحمهم كما لم يرحم اكاسرة الامس والماضي وسيخذل كل ممالئ لاهثٍ وراء المطامع ولا عتب عليه لنفاقه انما التثريب يوجّه لصمت إخواننا الذين نعرف اخلاصهم وأنهم يعرفون ان الصنم وكل إمّعاته مصيرهم الى دار البوار. فلابد من موقف ولو بكلمة حق، وسيسألكم الله تعالى عن كل ذلك.

الرحمة والرضوان لشهداء بدر وكل شهداء العراق

العزة والكرامة للمضحين الصابرين

الخزي والعار لكل المتكبرين الظالمين

لن يخذل الله النفوس الصادقة والجهود الخيرة التي تنتصر للحق وتتطلع لخدمة المظلومين من ابناء شعبنا الابي.

الامانة العامة للتيار البدري الوطني

23-05-2019 ميلادي

17رمضان 1440هجري