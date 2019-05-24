الرئاسة العراقية تصادق رسميا على تعيين محافظ نينوى الجديد

صادقت الرئاسة العراقية على قرار تعيين محافظ نينوى الجديد منصور مرعيد الجبوري، الذي اثار جدلا.

وسبق للبرلمان العراقي ان اقال محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب في 24 آذار من منصبه بطلب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد حادثة العبارة التي لقي العشرات مصرعهم غرقا في نهر دجلة.

وصوت مجلس محافظة نينوى في جلسة عقدها الاثنين 13-5-2019 على اختيار منصور المرعيد رئيسا للحكومة المحلية، وسيروان محمد عن القومية الكوردية نائبا اولا له.

والمرعيد نائبا عن حرة عطاء برئاسة فالح الفياض، واثار انتخابه جدلا بعد الحديث عن رشاوى قدمت لاعضاء محليين مقابل التصويت عليهم، وهو امر تم نفيه من حركة الفياض، الذي يشغل رئيسا لهيئة الحشد الشعبي.