الكشف عن تفاصيل مباحثات رئيس الجمهورية والملك الاردني

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح ، يوم الخميس، في قصر بسمان في العاصمة الاردنية عمان مباحثات ثنائية مع عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، بحضور ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، وأهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق للنهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية وبما يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين.

واتفق الرئيس والعاهل الاردني على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

وتم التأكيد على أهمية مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق التي عقدت في القاهرة شهر آذار الماضي والبناء عليها لتوسيع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاث.

وجرت الاشارة الى أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات.

كما جرى بحث التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

وأكد الملك وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء الاردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في العراق، فيما حضرها عن الجانب العراقي رئيس جهاز المخابرات والسفيرة العراقية في عمان.